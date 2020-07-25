На границе Украины с Польшей застряли сотни фур

Источник: Корреспондент.net

На украино-польской границе образовались масштабные очереди из грузовиков. Чтобы пересечь границу, приходится ждать около суток.

Указано, что наихудшая ситуация наблюдается на переходе Ягодин – Дорогуск.

"С обеих сторон стоят более пяти сотен грузовиков, а примерное время ожидания на пересечение границы составляет 24 часа", – говорится в сообщении.

При этом на переходе Рава-Русская – Гребенное ситуация немного лучше. Въезда в Польшу ожидают около 90 автомобилей, а въезда в Украину ждут 170. Чтобы попасть в Украину приходится ждать почти 13 часов, а в Польшу – девять часов.

Основная причина образования очередей – ремонт на переходе Ягодин – Дорогуск, который продлится до октября. Еще одна причина – это увеличение интенсивности движения в выходные.