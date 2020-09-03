На Харьковщине из-за пожаров объявили ЧС

Источник: Корреспондент.net

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что из-за масштабного пожара, который начался на территории Двуречанского лесничества в Харьковской области, была объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня. Соответствующее решение в четверг, 3 сентября, приняла Харьковская региональная комиссия по вопросам техногенной и экологической безопасности.

"Принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня, что будет способствовать получению выплат от государства для компенсации людям, которые вследствие пожара потеряли жилье", - сообщил Кучер.