На Харьковщине столкновения возле поселения ромов

Источник: Корреспондент.net

В Харьковской области произошли столкновения во время акции возле поселения ромов в селе Андреевка Балаклейского района. На место происшествия прибыли правоохранители для обеспечения правопорядка, сообщает Нацполиция в субботу, 29 августа.

По данным правоохранителей, около 500 человек собрались на акцию возле поселения ромских семей, чтобы выразить недовольство их действиями.

"Мирная акция переросла в столкновения. Сразу по тревоге был поднят личный состав районной полиции, который эвакуировал ромские семьи из эпицентра конфликта", – говорится в сообщении.

Чтобы пресечь правонарушения на место прибыли около 80 сотрудников полиции и бойцов подразделений особого назначения.

В результате никто не пострадал, задержанных также нет. Сейчас вблизи ромского поселения все спокойно.

Территория села окружена полицией. Правоохранители контролируют ситуацию и не допустят силового развития событий.

В свою очередь Суспільне сообщает, что сотни жителей села Андреевка требовали от властей выселения из села ромов, а от полиции – следить за порядком. После митинга его участники отправились к дому, где проживают ромы, и пытались прорваться во двор.

На пути людям встало подразделение полиции. В окна дома бросили яйца и камни. Одно из окон было разбито. Впоследствии полиция вывезла со двора семью ромов на своем автомобиле.

По словам представителя инициативной группы Виталия Степаненко, участники митинга требуют от правоохранителей обратить внимание на "конфликты с ромами".

Он рассказал о драке 19 августа, во время которой в селе избили парня. Мужчина связывает преступность в селе с увеличением количества ромов.

Прямая речь Степаненко: "Это было групповое избиение парня на ул. Садовой. Это примерно 20-25 человек. Избили за что – это у полиции спросите".

По словам начальника полиции Балаклейского района Сергея Пинчука, который был на митинге, у правоохранителей зарегистрированы два уголовных производства после событий 19 августа.