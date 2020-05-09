На Херсонщине город и два села закрыли на карантин

Источник: Корреспондент.net

Карантинные меры из-за вспышки COVID-19 усилили в трех населенных пунктах Херсонской области.

В частности, на въезде-выезде из населенных пунктов установлены блокпосты. Тех, кто решит выехать в направлении города Каховка, села Андреевка (Скадовский район) и села Гладковка (Голопристанский район), ожидает температурный скрининг и общение с патрульными.

Ограничительные меры, связанные с вспышкой коронавируса в этих районах Херсонской области продлятся три дня.