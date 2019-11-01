На Херсонщине проходят боевые ракетные стрельбы

Источник: Корреспондент.net

В Херсонской области на испытательном полигоне ВСУ Ягорлык проходят масштабные боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов С-300 различных модификаций и Бук М1.

"Привлечены подразделения зенитных ракетных войск из разных регионов Украины, пятикурсники факультета ЗРВ Харьковского национального университета Воздушных сил, специалисты науки и оборонной промышленности", - говорится в сообщении.

В первый день стрельб ракетчики произвели более 20 пусков ракет из комплексов С-300ПТ, С-300В1, Бук М1, С-125-2Д1 по воздушным, наземным, надводным и электронным целям. Все поражены.

Как сообщает АрмияИнформ, два зенитные ракетные полки Буков и "трьохсоток", а также отдельные дивизионы С-125 отражали массированное нападение врага с воздуха. Роль воздушных целей выполняли беспилотник ВР-3 "Рейс".

Как отмечается, это третий этап широкомасштабных итоговых тактических учений подразделений зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ, во время которого отрабатываются подготовка и ведение противовоздушной боя в новом районе. Во время учений также происходят определяющие ведомственные испытания ЗРК С-125-2Д1 и контрольные летные испытания ракет к ЗРК С-300 различных модификаций.

Стрельбы продлятся до конца недели. После чего подразделения вернутся в пункты постоянной дислокации и приступят к несению боевого дежурства в общей системе противовоздушной обороны государства.