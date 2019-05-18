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18.05.2019

На инаугурацию перекроют дороги в Киеве: список

Источник: Корреспондент.net

В Киеве 19 и 20 мая по случаю инаугурации президента Украины Владимира Зеленского будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах, сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации 18 мая.

Так, 19 мая с 7:.0 до завершения мероприятий будет частично ограничено движение транспорта на улице Липской от Грушевского до Институтской.

20 мая из 6.00 до окончания мероприятий будет временно ограничено движение на таких улицах:

  • проспект Бажана от Харьковской площади до Южного путепровода;
  • Надднепрянское шоссе от Южного путепровода до моста Патона;
  • Набережное шоссе от моста Патона до Днепровского спуска;
  • Днепровский спуск от Набережного шоссе до Парковой дороги;
  • аллея Героев Крут от площади Андрея Первозванного до площади Славы;
  • улица Ивана Мазепы от площади Славы до станции метро Арсенальная;
  • улица Грушевского от улицы Московской до Петровской аллеи;
  • Парковая дорога от улицы Грушевского до аллеи Героев Крут;
  • улица Шелковичная от Грушевского до улицы Бассейной;
  • улица Круглоуниверситетская от Бессарабской площади до улицы Лютеранской;
  • улица Лютеранская от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;
  • улица Городецкого от Крещатика до улицы Ольгинской;
  • улица Ольгинская от площади Ивана Франко до улицы Институтской;
  • улица Институтская от Крещатика до Крепостного переулка;
  • Крепостной переулок от Грушевского до улицы Институтской;
  • улица Липская от Грушевского до улицы Пилипа Орлика;
  • улица Садовая от улицы Грушевского до улицы Институтской;
  • улицы Пилипа Орлика от улицы Шелковичная до улицы Богомольца;
  • улица Богомольца от улицы Пилипа Орлика до улицы Шелковичной.

В связи с проведением торжественного заседания Верховной Рады 20 мая в 10:00, посвященного принесению присяги новоизбранным президентом, соответствующие службы КГГА с 6.00 обеспечат дежурство бригад скорой помощи на территории правительственного квартала.

Зеленский, тем временем, записал новое видеобращение, в котором извинился за неудобства на дорогах столицы 20 мая и пригрозил Верховной Раде.

"Мы настаивали, чтобы инаугурация прошла именно 19, чтобы это был выходной день, чтобы не создавать проблемы и транспортные заторы для киевлян. Ну, уж Рада как проголосовала, так проголосовала, что там жаловаться", - сказал Зеленский.

По его словам, поскольку на инаугурации будет много иностранных гостей, то значительная часть Киева будет перекрыта.

"Простите, пожалуйста, простите все, простите нас, простите Верховную Раду. Верховная Рада создала и сделала неудобства нам, а мы, обещаю, сделаем им", - подытожил Зеленский.

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