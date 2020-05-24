На Киевщине готовятся ослабить карантин

Источник: Корреспондент.net

В Киевской области могут ослабить карантин уже в ближайшие дни. Об этом заявил глава Киевской ОГА Василий Володин в Facebook в воскресенье, 24 мая.

Областной лабораторный центр сообщает, что по состоянию на 11:00 24 мая показатель инцидентности (общее количество новых случаев за последние 7 дней на 100 тыс. населения) в регионе составляет 12,45 при норме 12 и меньше.

Показатель инцидентности в области уменьшается третий день подряд, утверждают в ОГА.

"Тенденция дает основания рассчитывать, что карантин в области можно будет смягчать в ближайшие дни. В случае получения нужного показателя, Киевская областная государственная администрация примет такое, крайне ожидаемое, решение немедленно", - сказал Володин.

Ранее сообщалось, что на Киевщине не будут смягчать карантин. В регионе не будут ослаблять карантин из-за того, что область не соответствует одному из критериев - инцидентности.