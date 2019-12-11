На Киевщине мужчина устроил стрельбу по полицейским

Источник: Корреспондент.net

В Киевской области в городе Яготин неизвестный открыл огонь по экипажу патрульной полиции, сообщает в среду, 11 декабря, пресс-служба правоохранителей области.

Конфликт начался из-за неправильно припаркованного автомобиля стрелка, который мешал проезду другим транспортным средствам.

"Для выяснения всех обстоятельств на место инцидента сразу прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции. В это время неизвестный мужчина из ружья открыл огонь по стражам порядка. После чего стрелок с оружием скрылся на собственном дворе", - рассказали в полиции.

В результате стрельбы никто не пострадал. Поврежден автомобиль патрульных.

Для задержания стрелка полиция ввела спецоперацию Гром. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и бойцы спецподразделения.