На КПП на Донбассе застряли 250 автомобилей

Источник: Корреспондент.net

На контрольных пунктах въезда-выезда в зоне проведения операции Объединенных сил утром в субботу, 13 июля, в очередях застряли 250 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/40; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 50/20; "Гнутово" - 20/30", - сообщили пограничники.

В ГПСУ отметили, что все КПВВ на линии разграничения открылись согласно летнему графику работы и функционируют в штатном режиме. За прошедшие сутки через КПВВ последовало 48,4 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств.