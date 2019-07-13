13.07.2019
На КПП на Донбассе застряли 250 автомобилей
Источник: Корреспондент.net
На контрольных пунктах въезда-выезда в зоне проведения операции Объединенных сил утром в субботу, 13 июля, в очередях застряли 250 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/40; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 50/20; "Гнутово" - 20/30", - сообщили пограничники.
В ГПСУ отметили, что все КПВВ на линии разграничения открылись согласно летнему графику работы и функционируют в штатном режиме. За прошедшие сутки через КПВВ последовало 48,4 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств.
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