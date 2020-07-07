На Луганщине горит село, есть жертвы
Источник: Корреспондент.net
В Луганской области лесной пожар перекинулся на село Смоляниново, уничтожив там 30 жилых домов, а также 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма", сообщает ГСЧС во вторник, 7 июля.
Предварительно один человек погиб и девять госпитализированы в больницу.
Пожар начался накануне на территории Боровского и Ахтырского лесничеств и распространился на 85 гектаров.
Тушение осложняется порывистым ветром (до 25 м/с) и высокой температурой воздуха (+38).
"Сейчас происходит эвакуация жителей этих населенных пунктов", - добавили в ГСЧС.
Также ведется ликвидация пожара неподалеку от села Капитаново на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.