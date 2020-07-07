На Луганщине горит село, есть жертвы

Источник: Корреспондент.net

В Луганской области лесной пожар перекинулся на село Смоляниново, уничтожив там 30 жилых домов, а также 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма", сообщает ГСЧС во вторник, 7 июля.

Предварительно один человек погиб и девять госпитализированы в больницу.

Пожар начался накануне на территории Боровского и Ахтырского лесничеств и распространился на 85 гектаров.

"По состоянию на 17 часов к тушению пожара привлечены 361 человек и 85 единиц техники, из них от ГСЧС 310 человек личного состава с и 66 единиц техники. Дополнительно следуют от ГСЧС 37 автоцистерн и 220 человек из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей", - говорится в сообщении.

Тушение осложняется порывистым ветром (до 25 м/с) и высокой температурой воздуха (+38).

"Сейчас происходит эвакуация жителей этих населенных пунктов", - добавили в ГСЧС.

Также ведется ликвидация пожара неподалеку от села Капитаново на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.