На Луганщине ликвидировали лесной пожар

Источник: Корреспондент.net

Спасатели ликвидировали лесной пожар возле Трехизбенки и Старого Айдара в Луганской области.

Так, 4 сентября пожары в трех ячейках сухой травы и лесных насаждений в Новоайдарском районе (с. Лобачево, с. Лопаскино и пгт. Трехизбенка), возникшие еще 2 сентября были локализованы. На данный момент пожар сухой травы и лесных насаждений уже ликвидирован.

Также ГСЧС сообщает, что сегодня в 19:10 спасатели ликвидировали пожар сухой травы и лесного массива между Айдаром и Лобачево, возникший 4 сентября.

К тушению были привлечены 62 человека и 16 единиц техники, из них от ГСЧС 56 человек и 12 единиц техники и лесного хозяйства шесть человек и четыре единицы техники.