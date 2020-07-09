На Луганщине локализовали лесной пожар

Источник: Корреспондент.net

Масштабный лесной пожар в Луганской области уже локализован, в настоящий момент остается три очага тления. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в четверг, 9 июля.

Отмечается, что возгорание сухой травы и лесного массива на территории Новоайдарского района удалось локализовать в 17:40.

"На данный момент остаются три очага тления. Угрозы распространения огня нет", - сообщили в ГСЧС.

Отметим, накануне в соцсети опубликовали видео, на котором неизвестные лица на автомобиле поджигают поле якобы в Луганской области.