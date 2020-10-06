На Луганщине потушен крупный очаг пожаров

Источник: Корреспондент.net

Пожарные к вечеру вторника потушили один из крупнейших очагов пожара в Луганской области – вблизи села Смоляниново. Об этом сообщает ГСЧС 6 октября.

"Один из крупнейших очагов вблизи села Смоляниново Новоайдарского района ликвидован сегодня, 6 октября, около 17:00 на площади 4 тыс. 491 га", – говорится в сообщении.

В ведомстве констатировали, что таким образом ликвидировано девять ячеек из десяти, один очаг – локализован.

"Остается локализованным очаг возле села Гавриловка на площади 150 га", – уточнили в ГСЧС.