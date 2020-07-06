На Львовщине смягчают карантин

Источник: Корреспондент.net

Львовщина не является регионом со значительным распространением коронавируса, в связи с чем область готова к ослаблению карантина. Об этом сообщает ОГА в понедельник, 6 июля.

Так, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила ослабить карантин в области уже с 7 июля. Однако, ограничения могут снова ужесточить, если ситуация ухудшится.

Со вторника, 7 июля, в регионе возобновят работу гостиницы, заведения общественного питания, спортзалы и фитнес-центры. Также разрешат проводить религиозные мероприятия, но с ограниченным количеством участников.

Кроме того, в области проверят готовность дошкольных учебных заведений к работе в условиях карантина.

Отмечается, что если заболеваемость будет дальше идти на спад, то садики всех форм собственности могут быть открытыми в рамках следующего этапа ослабления карантинных ограничений".