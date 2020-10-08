На межбанке в два раза сократился дефицит валюты

Источник: Корреспондент.net

На межбанковском валютном рынке Украины дефицит валюты сократился почти вдвое по сравнению с предыдущей неделей - с 207 до 114 млн долларов.

На межбанке продолжает наблюдаться преобладание спроса над предложением валюты. При этом около половины избыточного спроса на иностранную валюту (58 млн долларов) обеспечивают операции клиентов банков на условиях "форвард".

Данилишин добавил, что объем гривневых ОВГЗ в собственности нерезидентов за прошедшую неделю сократился на 1,9 млрд грн (2,3% или 68 млн долларов в долларовом эквиваленте), "что свидетельствует об ускорении выхода нерезидентов из государственных ценных бумаг, номинированных в национальной валюте".