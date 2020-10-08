08.10.2020
На межбанке в два раза сократился дефицит валюты
Источник: Корреспондент.net
На межбанковском валютном рынке Украины дефицит валюты сократился почти вдвое по сравнению с предыдущей неделей - с 207 до 114 млн долларов.
На межбанке продолжает наблюдаться преобладание спроса над предложением валюты. При этом около половины избыточного спроса на иностранную валюту (58 млн долларов) обеспечивают операции клиентов банков на условиях "форвард".
Данилишин добавил, что объем гривневых ОВГЗ в собственности нерезидентов за прошедшую неделю сократился на 1,9 млрд грн (2,3% или 68 млн долларов в долларовом эквиваленте), "что свидетельствует об ускорении выхода нерезидентов из государственных ценных бумаг, номинированных в национальной валюте".
Новости раздела
Украина
08.10.2020
Британский кредитор возвращается на рынок Украины
Британское кредитное агентство может предоставить кредитные гарантии в размере до 2,5 млрд фунтов для британско-украинских торговых контрактов.
Украина
08.10.2020
Ляшко назвал новый приоритет в борьбе с COVID-19
Если на первых этапах борьбы с коронавирусом делался приоритет на аппаратах ИВЛ, то сейчас тенденция сместилась в сторону обеспечения больных кислородной поддержкой.
Украина
08.10.2020
На межбанке в два раза сократился дефицит валюты
Спрос на валюту на межбанковском рынке Украины превышает предложение, заявили в Национальном банке.
Украина
08.10.2020
МИД рассказал детали нового соглашения с Британией
Отношения между странами будут осуществляться через диалог стратегического партнерства и торговый комитет, пояснили в министерстве.
Украина
07.10.2020
К бюджету-2021 уже подали пять тысяч правок
Парламент сможет рассмотреть проект бюджета в первом чтении 20 октября, несмотря на эпидемию коронавируса среди нардепов, считает Кравчук.
Украина
07.10.2020
Минфин назвал сумму выплат по госдолгу
До конца 2020 года Украина должна погасить около $3 млрд, что составляет значительную нагрузку на бюджет в условиях спада экономики.
Украина
07.10.2020
Лондон выделит Киеву 1,25 млрд фунтов на оборону
Средства будут привлечены по линии Британского экспортно-кредитного агентства. Это ускорит сроки реализации совместных проектов в оборонной сфере.
Украина
06.10.2020
Пограничника отстранили от службы за взятку
Инспектор погранслужбы получил взятку в 1500 евро за беспрепятственное перемещение табачных изделий через государственную границу Украины в Румынию.
Украина
06.10.2020
Минфин назвал риски для экономики в 2021 году
Тормозить рост украинской экономики в следующем году будет снижение транзита газа, низкий урожай, рост безработицы, снижение привлечения кредитов и Россия.
Украина
06.10.2020
В Ровно выявили вспышку коронавируса в университете
Все больные находятся на амбулаторном лечении. "Контактные" работники университета уже сдали ПЦР-тесты.
Украина
06.10.2020
На Луганщине потушен крупный очаг пожаров
Остается локализованным лишь один очаг – возле села Гавриловка на площади 150 га, отметили в ГСЧС.
Украина
06.10.2020
Безвизу с ЕС ничего не угрожает – Зеленский
Новый глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет избран в ближайшие месяцы, заверил президент.
Украина
06.10.2020
Зеленский: ЕС присоединится к Крымской платформе
Участники саммита Украина – ЕС подробно обсудили регулярные нарушения прав человека в Крыму, отметил Владимир Зеленский.
Украина
06.10.2020
Обнародовано итоговое заявление саммита Украина-ЕС
Евросоюз признал европейские устремления Украины и приветствовал ее европейский выбор, указано в заявлении.
Украина
05.10.2020
Зеленский посетит с визитом Великобританию
Запланированы переговоры президента Украины с британским премьер-министром Борисом Джонсоном, а также подписание пакета важных документов.
Украина
05.10.2020
СМИ: На саммите Украина-ЕС подпишут три соглашения
На саммите в Брюсселе подпишут соглашения на 60 миллионов евро и обсудят ряд вопросов по реформам и торговле.
Украина
05.10.2020
Число буровых вышек в мире на рекордном минимуме
Сентябрьский уровень работающих буровых вышек на 1122 меньше показателя за этот же месяц прошлого года.
Украина
05.10.2020
На Луганщине ликвидировали восемь очагов пожаров
Крупнейшим пожаром остается очаг возле сел Смоляниновое и Боровеньки Новоайдарского района на площади 4640 га.
Украина
02.10.2020
Число погибших в пожарах на Луганщине сократилось
В полиции области сегодня сообщают о семи погибших, в ГСЧС - о восьми, в то время, как накануне вечером в Офисе генпрокурора сообщали, что число жертв возросло до 11.
Украина
02.10.2020
Посол США может прибыть в Украину до ноября
Дейтон сейчас находится на финальном этапе утверждения в сенате США, уточнил представитель Госдепа.
Украина
02.10.2020
Кернес выздоровел от коронавируса
Харьковский городской голова сдал отрицательный тест на коронавирус. Его друг прогнозирует, что уже через неделю он выйдет с больничного.
Украина
02.10.2020
Украина присоединится к санкциям ЕС против Минска
Глава МИД Кулеба подчеркнул, что речь идет о персональных санкциях, об экономических ограничениях речь не идет.
Украина
01.10.2020
Укргаздобыча сократила прибыль в 54 раза
Ключевым фактором, повлиявшим на ухудшение показателя, в Укргаздобыче называют снижение средней цены продажи газа на 46%.
Украина
01.10.2020
В Кабмине рассказали, когда экономика вернется к росту
В случае дальнейшего смягчения карантина рост экономики можно будет ожидать в конце года.
Украина
01.10.2020
В Украине в красной зоне остались всего два города
Самые жёсткие карантинные ограничения сохранятся со следующей недели только в Тернополе и Каневе.
Украина
01.10.2020
Падение индекса базовых отраслей резко замедлилось
За месяц показатель падения базовых отраслей украинской экономики замедлился до 1,6%.
Украина
01.10.2020
Глава Слуги народа заболел COVID-19
Аленскандр Корниенко рассказал, что диагноз ему удалось поставить только через три дня после ухудшения самочувствия. Изначально оба теста давали отрицательный результат.
Украина
01.10.2020
Число погибших в пожарах на Луганщине достигло 11
В зону поражения пожарами попал 31 населенный пункт. Из основных восьми очагов ликвидировали пока только один.
Украина
30.09.2020
Украина имеет рекордное количество газа - Коболев
Глава НАК Нафтогаза прогнозирует, что зимой Украина может начать экспорт газа, а также ожидает снижение цены для украинских потребителей.
Украина
30.09.2020
Украина и США провели учения в Черном море
Целью учений было совершенствование мастерства и обмен опытом между командами кораблей государств-членов и партнеров НАТО.
Украина
30.09.2020
В Одессе аварийно сел военный самолет США
У военно-транспортного самолета отказал один из четырех двигателей. После посадки экипаж занимался устранением проблемы.
Украина
30.09.2020
Украинцы выплатили 8,4 млрд долгов по коммуналке
С начала года задолженность за коммунальные услуги сократилась почти на 8,5 млрд гривен, но с началом отопительного сезона снова начнет расти.
Украина
30.09.2020
Кабмин вдвое урезал программу "теплых" кредитов
Правительство при этом расширило перечень проектов, под которые украинцы смогут получать "теплые" кредиты в 2021 году.
Украина
30.09.2020
Нардеп Зинкевич второй раз заболела COVID-19
Первый раз депутат переболела коронавирусом полгода назад. Тогда она находилась на кислородной поддержке.