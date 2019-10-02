На оборонных предприятиях Житомира и Киева идут обыски

Источник: Корреспондент.net

В среду, 2 октября, на территории Житомира и Киева правоохранители проводят обыски на оборонных предприятиях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что обыски проводят отрудники Государственного бюро расследований совместно с Военной прокуратурой Центрального региона Украины.

"Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по факту присвоения бюджетных средств при закупке комплектующих к бронетанковой техники", - говорится в сообщении.

Также ГБР расследует возможную растрату бюджетных средств, выделенных на закупку оборудования для изготовления боеприпасов в Государственном научно-исследовательском институте химических продуктов, который входит в концерн Укроборонпром. Об этом говорится в судебных материалах, сообщает проект Марлин.

По материалам следствия, в январе 2019 года институт без конкурса заключил договор на 31,3 млн гривен с частной фирмой ООО Конторг на закупку оборудования необходимого для изготовления боеприпасов для вооруженных сил. Данные средства институт получил в рамках бюджетной программы технологического развития оборонно-промышленного комплекса. В рамках заключенного договора институт закупил измерительные комплексы, установки ВОК Вулкан-2005м, маятниковый копер Zwick 5113, прессы и другое оборудование. А также автомобили марки Ford Transit и Ford Ranger.

Следователи считают, что ООО Конторг было выбрано поставщиком без конкурса несмотря на то, что не имеет соответствующей компетенции. А именно: не имеет достаточного количества трудовых ресурсов (работает только 12 работников), материальных ресурсов (стоимость основных средств на конец 2018 года составляет лишь 244 тыс. гривен), опыта проектирования и производства аналогичного оборудования. Также отсутствует информация об официальном приобретении промышленного оборудования на территории Украины или за ее пределами. Кроме этого, размер вероятного завышения стоимости ВОК Вулкан-2005м составляет более полумиллиона гривен.

Дополнительно в ходе досудебного расследования установлено, что должностными лицами института приобретен Ford Transit за 1,05 млн гривен, а Ford Ranger за 1,03 млн гривен. Вместе с тем именно ООО Конторг приобрело данные автомобили у другой частной фирмы ЧП Магр-Авто. Transit за 893,8 тыс гривен, а Ranger за 991,3 тыс гривен. Причем директором и Конторга и Магр-Авто является один человек - Сергей Масленников. В сети интернет ООО Конторг позиционирует себя как производитель спортивных и детских площадок, а также остановок общественного транспорта. Также следователи ГБР приводят другой эпизод растраты бюджетных средств.

В течение июня-июля 2019 года институт закупил у ООО Альгира различные детали на 35,5 млн гривен. Как установило следствие, данная фирма фактически никакой деятельности не осуществляла, материальными и трудовыми ресурсами не обладала. А только брала оборудование и закупала некоторые товары у ЧП Галниш. Данные средства ООО Альгира получила от Государственного научно-исследовательского института химических продуктов. В дальнейшем полученные от ООО Альгира средства ЧП Галиш конвертировало в наличные и осуществило их передачу ООО Альгира.

"Данные наличные должностные лица ООО Альгира использовали на приобретение штампов и технологической оснастки для производства у неустановленных лиц", - именно так описывают следователи процесс вывода бюджетных средств на развитие ОПК в наличные.

Во время обысков в кабинете директора Государственного научно-исследовательского института химических продуктов Владимира Щербаня найдено 14 тыс долларов и 10 тыс евро. По словам директора, эти средства его, и нужны ему на лечение в Германии.

Ранее сообщалось, что на оборонном заводе в Житомире идут обыски. Сотрудники ГБР и военной прокуратуры проводят следственные действия на бронетанковом заводе.