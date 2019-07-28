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28.07.2019

На одном из округов Львовщины пересчитают голоса

Источник: Корреспондент.net

Львовский окружной админсуд постановил пересчитать голоса на шести участках 119 округа, где победил кандидат от Европейской солидарности Михаил Бондарь, сообщает в воскресенье, 28 июля, Бусский медиа портал.

Суд рассматривал иск кандидата от Слуги народа Ореста Кавецкого и другого кандидата по этому же округу, самовыдвиженца Виталия Кравчука.

Административный иск удовлетворен частично, в частности признана противоправной бездеятельность ОИК округа №119 по реагированию на нарушения избирательного законодательства во время подсчета голосов избирателей, а также признан противоправным и отменен протокол ОИК об итогах голосования в округе №119.

Окружную избирательную комиссию округа №119 обязали провести повторный подсчет голосов на шести избирательных участках.

В свою очередь, Европейская солидарность считает пересчет голосов на округе абсолютно безосновательный.

"Решение Львовского административного суда о совершенно безосновательном пересчете голосов в 119-м избирательном округе - это дерзкая попытка отобрать честную и законную победу у воина АТО, героя войны Михаила Бондаря в пользу львовских олигархов, партнеров одного из лидеров пророссийской партии Виктора Медведчука. Оппонент Михаила Бондаря Орест Кавецкий является членом семьи партнеров Медведчука и баллотировался в Верховную Раду от партии Слуга народа", - заявляют в политсиле.

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