Найти

19.10.2019

На переаттестацию не допустили 200 прокуроров

Источник: Корреспондент.net

Руководителя Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка и еще более 200 прокуроров не допустили к переаттестации на должности в Офис генпрокурора. Об этом в Facebook сообщила журналист Ирина Ромалийская.

По ее словам, Горбатюк, Алексей Донской и еще более 200 прокуроров Генеральной прокуратуры не допущены к переаттестации, которая необходима для перехода на должности в Офис генпрокурора. В частности, для допуска необходимо было подать заявление с согласием на то, что во время собеседования может браться во внимание анонимная информация о прокуроре, которая не подлежит официальному подтверждению.

"Некоторые прокуроры решили не идти на это нарушение закона… В результате - они отказались подписывать такое заявление… Что в итоге? В итоге к аттестации не допустили. По моим данным, речь идет более чем о 200 прокуроров из ГПУ (всего их около 1300). Некоторых из недопущенных уже уволили", - добавила Ромалийская.

Отметим, в комментариях к ее посту Горбатюк отметил, что вопросы не только в "анонимках", а и в нарушениях в реформе Генпрокуратуры.

"В полиции именно так и произошло - большая часть уволенных восстановилась. Те же грабли только под новым соусом", - подчеркнул он.

Новости раздела
Украина
19.10.2019
В ГПУ не хватает доказательств вины Порошенко
Подозрение бывшему президенту смогут предъявят, когда будет достаточно доказательств, сообщил генпрокурор.
Украина
19.10.2019
На переаттестацию не допустили 200 прокуроров
К переаттестации в Офисе генпрокурора не допустили более 200 прокуроров ГПУ. В том числе и Сергей Горбатюк.
Украина
19.10.2019
Гладковского арестовали на два месяца
Олег Гладковский может выйти из-под ареста, если внесет залог в размере 10,6 млн грн. Он также может обжаловать это решение в течение пяти дней.
Украина
19.10.2019
Опубликованы законы о кэшбеке и кассовых аппаратах
Тексты законов появились в Голосе Украины, но они вступят в силу через полгода. Законы призваны защитить права покупателей.
Украина
18.10.2019
Нафтогаз ответит Газпрому иском на $11 млрд
Российская компания настаивает на урегулировании судебных споров до заключения нового контракта с Украиной.
Украина
18.10.2019
Комитет ВР повторно рассмотрит закон о рынке земли
Заседание аграрного комитета по рынку земли решили провести повторно после недовольства нардепов.
Украина
18.10.2019
Реформа ГПУ: Рябошапка уволил десятки прокуроров
Генпрокурор рассказал, что только за один день он уволил более 20 прокуроров, отказавшихся от переаттестации.
Украина
18.10.2019
В Украине продолжает сокращаться население
Только за август украинцев стало меньше на 21 тысячу человек. А количество рожденных почти вдвое меньше количества умерших.
Украина
18.10.2019
Нафтогаз повысит цену на газ для промышленности
В ноябре цена на газ для промышленных потребителей вырастет на 18,4-19,6% и составит 7 тысяч 33,2 грн за тысячу кубометров.
Украина
18.10.2019
Структура аппарата СНБО утверждена
Зеленский издал соответствующий указ 18 октября. Теперь штатное расписание СНБО должно быть приведено в соответствие с указом.
Украина
17.10.2019
Гладковский объявил голодовку
Задержание не имеет к делу НАБУ о коррупции в оборонке, утверждает экс-замсекретаря СНБО.
Украина
17.10.2019
В Украине упразднили прапорщиков
Парламент ввел новые воинские звания сержантского и старшинского состава ВСУ. За соответствующий законопроект проголосовали 278 народных депутатов.
Гладковского арестовали на два месяца | В ГПУ не хватает доказательств вины Порошенко