На пляже Сицилии смерч разогнал отдыхающих

За взрыв в порту в Бейруте задержаны 16 человек

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Россия с оружием никогда не зайдет на территорию Украины со стороны республики. Интервью было опубликовано в четверг, 6 августа.

Водяной смерч переместился из моря на один из пляжей итальянского острова и вызвал панику среди отдыхающих.

Город начали перекрывать на фоне призывов к забастовкам, которые появились в telegram-канале оппозиции.

Тысячи людей вышли на акцию протеста с требованием к правительству Ливана подать в отставку.

Минздрав Беларуси подтвердил смерть одного из протестующих - он скончался до приезда медиков, говорят в ведомстве.

Протесты в Беларуси: в больницах более 200 человек

В России первыми в мире объявили о создании вакцины от коронавируса. В США сомневаются в российских стандартах разработок.

В Италии на острове Сицилия водяной смерч вышел из моря на пляж и поднял в воздух большое количество песка. Это вызвало панику среди отдыхающих.

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