На Полтавщине впервые обнаружили коронавирус

Источник: Корреспондент.net

В Полтавской области в Кременчуге обнаружили первый случай коронавируса, женщине провели экспресс-тест, заявил мэр города Андрей Малецкий в Facebook.

Сегодня для подтверждения результата образцы анализов отправили в референс лабораторию Киева.

"К сожалению, есть первый положительный экспресс-тест в Кременчуге на COVID-19. Женщина, 75 лет, с предварительным диагнозом пневмония, за последнее время за границу не выезжала. Сейчас проводим все необходимые мероприятия и устанавливаем круг лиц, с которыми контактировала женщина. Для подтверждения диагноза направляем образцы анализов в референс лабораторию в Киеве", - сообщил Малецкий.

Еще дважды образцы крови пациентки протестируют в Кременчуге другими экспресс-тестами других производителей. Официальные результаты огласят только после лабораторного исследования в Киеве.