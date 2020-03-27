27.03.2020
На Полтавщине впервые обнаружили коронавирус
Источник: Корреспондент.net
В Полтавской области в Кременчуге обнаружили первый случай коронавируса, женщине провели экспресс-тест, заявил мэр города Андрей Малецкий в Facebook.
Сегодня для подтверждения результата образцы анализов отправили в референс лабораторию Киева.
"К сожалению, есть первый положительный экспресс-тест в Кременчуге на COVID-19. Женщина, 75 лет, с предварительным диагнозом пневмония, за последнее время за границу не выезжала. Сейчас проводим все необходимые мероприятия и устанавливаем круг лиц, с которыми контактировала женщина. Для подтверждения диагноза направляем образцы анализов в референс лабораторию в Киеве", - сообщил Малецкий.
Еще дважды образцы крови пациентки протестируют в Кременчуге другими экспресс-тестами других производителей. Официальные результаты огласят только после лабораторного исследования в Киеве.
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