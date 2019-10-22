22.10.2019
На Порошенко открыли дело из-за халатности - НАБУ
Источник: Корреспондент.net
В Национальном антикоррупционном бюро объяснили, по какой статье открыли дело на бывшего президента Петра Порошенко. Как говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин, детективы расследуют возможную служебную халатность экс-главы государства.
"Детективы НАБУ внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 367 Уголовного кодекса", - сказано в ответе.
Дело открыли во исполнение решения Высшего антикоррупционного суда, который обязал НАБУ начать расследование.
Уголовное производство зарегистрировано 7 октября.
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