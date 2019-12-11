11.12.2019
На Порошенко открыли дело из-за минских соглашений
Источник: Корреспондент.net
Госбюро расследований открыло дело на бывшего президента Петра Порошенко по статье госизмена из-за подписания минских соглашений в 2015 году. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.
"Действительно открыто открытое производство по заявлению по факту возможного совершения государственной измены Порошенко при подписании минских соглашений", - сообщила она.
Ранее юрист Андрей Портнов разместил копию ответа ГБР об открытии данного производства.
Сведения о возможном совершении преступления внесены в Единый реестр досудебных расследований 10 декабря, начато досудебное расследование. Предварительная квалификация – по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины.
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