На Прикарпатье нашли ранее неизвестные архивы УПА

Источник: Корреспондент.net

В лесах на Прикарпатье найдены архивы УПА с ранее неизвестными документами. Их передали историкам, сообщает пресс-служба Центра исследований освободительного движения.

"На прошлой неделе Центру исследований освободительного движения жители одного из сел передали два повстанческих архива. Они были найдены в Стратинских лесах, расположенных в Рогатинском районе Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении.

Указано, что один из архивов в очень плохом состоянии и не поддается реставрации. Его передали в фонды Национального музея-мемориала Тюрьма на Лонцкого. А второй из найденных архивов очень хорошо сохранился. Архивы содержат документы 1945-1946 гг.

"Архив исключительно богат на уникальные документы, до сих пор не фигурировавшие в научном обороте. Основной массив документов - отчеты подполья и подразделений УПА с территории Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей", - указали в пресс-службе.

Отмечается, что довольно большую часть архива составляют систематизированные отчеты и материалы по деятельности ОУН и УПА на территории Закерзонья - современной Польши, поэтому ряд материалов на польском языке.

Также группа документов из архива посвящена теме избирательной кампании в Верховную Раду УССР, которая состоялась 10 февраля 1946 года.