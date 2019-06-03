03.06.2019
На Прикарпатье оценили ущерб от паводка
Источник: Корреспондент.net
Власти Ивано-Франковской области просят у правительства более 160 млн грн из госбюджета на ликвидацию последствий непогоды в мае.
"Ивано-Франковская облгосадминистрация после оценки ущерба, который нанесла стихия в мае, направила письмо в Кабмин с просьбой выделить из госбюджета почти 160 млн грн на ликвидацию последствий стихии. Из этих средств 100 млн грн необходимо направить на восстановление объектов коммунальной собственности, и почти 62 млн грн - на восстановление поврежденных дамб", - сообщил Стебницкий.
Он напомнил, что на прикарпатье сильные ливни и дожди продолжались в течение мая. Наибольший ущерб непогода нанесла 20-21 мая в Богородчанском, Надвирнянском, Кольском и Рожнятовском районах. Дожди 15-17 мая затопили десятки дворов в селах Ямница и Микуличин.
При этом после дождей 2 июня подтопленными остаются 5 жилых домов, 13 дворов и 12 приусадебных участков в пяти населенных пунктах на территории 3-х районов области (Кольский, Коломыйский и Толмацкий районы).
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