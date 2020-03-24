На Прикарпатье сообщили о третьей жертве COVID-19

Источник: Корреспондент.net

В Ивано-Франковской области умерла третья женщина, у которой подозревали коронавирус. Об этом во вторник, 24 марта, сообщили Блиц-Инфо в Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Отмечается, что речь идет о 60-летней женщине, которая была госпитализирована с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Анализы для проверки на коронавирус отправили в лабораторию Киева. О том, в какой больнице области находилась женщина, не сообщается.

Подробная информация ожидается завтра, 25 марта, во время ежедневного брифинга.