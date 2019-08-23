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23.08.2019

На пяти госшахтах украли полмиллиарда - СБУ

Источник: Корреспондент.net

"Установлено, что в течение 2016-2019 годов должностные лица ОАО Лисичанскуголь, ГП Мирноградуголь, ГП Шахта им. Н.С. Сургая, ГП Первомайскуголь, ГП Шахтоуправление Южнодонбасское №1 организовали механизм хищения средств предприятий через процедуру государственных закупок", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, руководство "прописывало" условия проведения тендеров шахтного оборудования под заранее определенных победителей - подконтрольных фирм-прокладок. Затем предприятиям перечислялось более 500 млн гривен, которые с использованием финансовых инструментов распределялись между организаторами и участниками противоправной сделки.

Правоохранители задокументировали тот факт, что оборудование, необходимое для устойчивого функционирования шахт, не обновлялось, а лишь время от времени ремонтировалось. По заключению специалистов, из-за такого инвентаря существенно снижалась эффективность работы предприятий и создавались угрозы жизни и здоровью работников.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), продолжается документирование противоправной деятельности должностных лиц госпредприятий угольной промышленности.

Правоохранители проводят обыски, а также другие следственные действия для привлечения виновных к уголовной ответственности.

Как сообщалось, задолженность по зарплатам шахтерам госшахт составляет около миллиарда гривен. 

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