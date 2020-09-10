На разработку COVID-вакцин нужно $35 млрд – ООН

Источник: Корреспондент.net

Международное сообщество должно выделить $35 млрд, чтобы ускорить исследования и разработку тестов и вакцин от коронавируса COVID-19. Об этом сказал генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш на совещании под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Интерфакс в четверг, 10 сентября.

По словам Гутерриша, как минимум $15 млрд нужно собрать в течение трех следующих месяцев.

"Без выделения $15 млрд в течение следующих трех месяцев мы упустим возможность для продвижения исследований, увеличения производства и начала поставок новых тестов и лекарств от COVID-19", – сказал Гуттерриш.

Совещание посвящено инициативе ВОЗ под названием Act Accelerator, сопредседателями координационного совета проекта стали ЮАР и Норвегия.

Инициатива направлена на то, чтобы ускорить исследования, связанные с коронавирусом, будь то совершенствование тестов или разработка вакцин. На данный момент проект получил около $3 млрд, которые были необходимы для его запуска. Предполагается, что еще в него нужно вложить как минимум $15 млрд долларов из $35 млрд.