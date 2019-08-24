На саммите G7 обсудят Украину - Меркель

Источник: Корреспондент.net

Участники саммита "Большой семерки" во французском Биаррице обсудят, в частности, такие темы, как отношения с Россией, а также вопрос Украины. Об этом в субботу, 24 августа, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в своем еженедельном подкасте.

"Такой саммит дает возможность... поговорить о том, какие задачи внешней политики нам нужно решить. Разумеется, речь пойдет об Украине, и мы поговорим о России, о ситуации в Сирии и Ливии, где очень шаткая ситуация, и еще больше углубим партнерство с Африкой", - отметила Меркель.

Также она добавила, что речь на саммите G7 пойдет о теме защиты климата, пожарах в Амазонии.

А в сообщении на сайте ведомства канцлера ФРГ отмечается, что возвращение в группу России на данный момент не актуально.

"Возвращение к формату G8 с Россией пока не обсуждается. Все партнеры G7 решили отстранить Россию от Группы из-за аннексии Крыма с нарушением международного права", - заявили в немецком правительстве.

В то же время там отметили, что "расширение группы на основе общих ценностей возможно в любое время с согласия всех партнеров G7".