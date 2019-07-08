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08.07.2019

На саммите Украина – ЕС подписаны пять документов

Источник: Корреспондент.net

Пять документов о сотрудничестве между Киевом и Брюсселем подписано на саммите Украина – ЕС в Киеве. Об этом сообщает Интерфакс-Украина в понедельник, 8 июля.

Так, подписано соглашение, предусматривающее финансирование второй фазы проекта U-LEAD в Украине, направленной на привлечение помощи ЕС для стимулирования реализации реформы децентрализации. Предполагается, что общий вклад ЕС в рамках соглашения составляет 40 млн евро.

Подписано также соглашение о финансировании мер по поддержке Украины в реализации ключевых реформ и имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в части, касающейся зоны свободной торговли (ЗСТ), в частности, в сферах, касающихся сельского хозяйства, окружающей среды, энергетики, государственных закупок, делового и инвестиционного климата, торговли, трудовых отношений. Так, общий вклад ЕС составляет 44 млн евро.

Кроме того, стороны подписали соглашение о финансировании второй фазы Антикоррупционной инициативы с общим бюджетом 22,9 млн евро. Проект направлен, в частности, на усиление независимости, эффективности и устойчивости антикоррупционных учреждений.

Еще одно подписанное соглашение – о поддержке гражданского общества и культуры – предусматривает привлечение финансирование ЕС в размере 10 млн евро для повышения возможностей организаций гражданского общества и учреждений культуры.

Стороны также подписали дополнительное соглашение о внесении изменений в Соглашение о финансировании программы поддержки ЕС для востока Украины на выделение дополнительных 10 млн евро. Помощь будет направлена на обеспечение улучшения доступа к административным и социальным услугам для переселенцев, в том числе в зоне, прилегающей к линии столкновения; меры, направленные на развитие микро-, малых и средних предприятий; поддержку секторальных реформ и структурных изменений в сфере здравоохранения, образования и критической инфраструктуры.

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