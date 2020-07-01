На Шацких озерах усилили карантин

Источник: Корреспондент.net

Меры противоэпидемической безопасности будут усилены в Шацком районе Волынской области. Об этом в среду, 1 июля, сообщила шацкая райгосадминистрация.

Принято решение усилить государственный санитарный контроль за торговыми точками, продуктовыми рынками, общепитом, развлекательными заведениями на территории района.

С предпринимателями, предоставляющими услуги на территориях отдыха села Свитязь и в прибрежных полосах озер Свитязь и Песочное – будет проведена разъяснительная работа по обеспечению режима заведений и отсутствию музыки после 22 часов на период карантина.

Также райгосадминистрация своим решенеим запретила работу развлекательных аттракционов и тематических парков на период карантина.