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09.07.2019

На Сицилии закрыли крупнейший в Европе лагерь для беженцев

Источник: DW

Власти Италии во вторник, 9 июля, закрыли некогда крупнейший в Европе лагерь для беженцев, расположенный в маленьком городке Минео на острове Сицилия. Прибывший на официальную церемонию министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини  приветствовал этот шаг. По его словам, закрытие лагеря позволит государству "сэкономить много денег".

Политик пообещал бывшим сотрудникам лагеря новые рабочие места. Сицилия и Минео не могут строить свое будущее на иммиграции, приводит слова Сальвини агентство AFP. В будущем не должно больше быть гигантских лагерей - их должны заменить "меньшие и более контролируемые центры", считает глава МВД.

Протесты жителей Минео

Около 50 бывших сотрудников лагеря и профсоюзные активисты встретили министра акцией протеста. На одном из больших плакатов было написано: "Сегодня мы празднуем погребение Минео". Мэр города пригрозил отставкой, если правительство после закрытия центра не предоставит Минео финансовую помощь.

Здания, использованные под лагерь, ранее принадлежали армии США. В разгар кризиса с беженцами в 2014 году здесь одновременно находились более 4100 соискателей убежища. Обслуживание центра обеспечивало региону 400 рабочих мест. Правопопулистское правительство Италии занимает жесткую позицию по приему мигрантов и закрывает свои порты для судов, спасающих беженцев в Средиземном море.

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