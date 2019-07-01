На телеканале Прямой идут обыски - СМИ

Источник: Корреспондент.net

На телеканале "Прямой", владельцем которого называют бывшего президента Петра Порошенко, проходит выемка документов. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщил юрист Андрей Портнов в Facebook.

"Друзья, хорошие новости с телеканала Порошенко Прямой. Там сейчас проходит санкционированная судом выемка документов по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала через кипрскую компанию. Не переключайтесь", - написал Портнов.

Данную информацию Українським Новинам подтвердил источник в Госбюро расследований. "Да, обыски такие проводятся", - сказал он.

По его словам, следственные действия санкционированы судом.

Собеседник агентства не уточнил, в рамках какого уголовного производства проводятся обыски.

При этом на сайте телеканала не сообщается о следственных действиях.