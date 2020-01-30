На территории Китая почти 600 украинцев – МИД

Источник: Корреспондент.net

На территории Китая находятся не менее 592 граждан Украины.

"По состоянию на январь 2020 года, на консульском учете посольства Украины в КНР, а также генеральных консульств Украины в Шанхае и Гуанчжоу находятся 592 гражданина Украины. В то же время, фактическое количество наших соотечественников в Китае может быть значительно больше", – говорится в сообщении.

В МИД заверили, что принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан Украины, которые находятся в местностях, пораженных коронавирусом.

"МИД Украины, а также все причастные ЦОИВ, в пределах компетенции, принимают всех необходимых мер для обеспечения безопасности граждан Украины, которые находятся в местностях, пораженных вирусом", – добавили в министерстве.