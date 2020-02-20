На украинку в поезде рухнула полка с пассажиром

Источник: Корреспондент.net

В поезде Киев - Бердянск на женщину упала полка с пассажиром, который ее плохо закрепил. Пострадавшая от госпитализации отказалась, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Происшествие случилось 13 февраля в поезде №116 Киев – Бердянск через 2- минут после отправления. "Пассажир /…/ ненадлежащим образом закрепил свою полку и упал на пассажирку, которая находилась снизу. Все полки вагона поезда были в исправном состоянии", - говорится в сообщении железнодорожного ведомства.

После инцидента место обследовали. По заявлению пресс-службы, "никаких повреждений полки и кронштейнов, на которых она держится, не обнаружено".

Также отмечается, что перед рейсом проводники закрепили полки еще и специальными ремнями.

Для 60-летней пострадавшей пассажирки Натальи Манько на ближайшую станцию была вызвана карета скорой. Однако женщина отказалась от госпитализации.

Позже журналистам местного издания Районка Манько сообщила, что конструкция ударила ее по спине. В результате пенсионерка получила переломы, протрузию и гематомы. Теперь врачи ей запрещают ходить и даже сидеть.

На сегодня женщина проходит лечение в больнице. Она намерена обратиться в суд.

Наталья Манько советует пассажирам перед тем, как ложиться на верхнюю полку в поезде, самостоятельно проверять ее на прочность, чтобы обезопасить себя и других от травм.