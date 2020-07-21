На улицах Киева усилили меры безопасности

Источник: Корреспондент.net

Для обеспечения общественной безопасности и порядка на улицах Киева задействованы дополнительные наряды полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает сайт столичных правоохранителей.

"Под усиленным наблюдением правоохранителей будут находиться не только улицы Киева, но и места массового скопления граждан, рынки, транспортные развязки, станции метрополитена и тому подобное", - говорится в сообщении.

Правоохранители обращаются к киевлянам и гостям столицы с просьбой быть внимательными и осторожными и, в случае необходимости, немедленно звонить на спецлинию 102.

"В случае обнаружения взрывоопасного или подозрительного предмета необходимо срочно сообщить о находке правоохранителям и предоставить максимально подробную информацию. Категорически запрещено касаться неустановленных предметов, рассматривать или самостоятельно их разворачивать. При этом следует сохранять спокойствие и равновесие, не провоцировать панику", - отмечают в полиции.