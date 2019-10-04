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04.10.2019

На улучшение жизни нужно до 150 млрд - Гончарук

Источник: Корреспондент.net

Для улучшения уровня жизни украинцев уже сейчас не хватает дополнительно 140-150 млрд грн. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Верховной Раде во время презентации проекта Программы деятельности правительства, сообщает УНН в пятницу, 4 октября.

"На то, чтобы прямо сейчас обеспечить наших граждан достойным уровнем дохода, надо было бы потратить примерно 140-150 млрд грн. Эти деньги невозможно сразу найти в бюджете", - отметил Гончарук.

По его словам, сейчас в Украине более 10 млн украинцев живут за чертой бедности и имеет меньше даже нынешнего прожиточного минимума.

При этом, он добавил, что правительство будет работать над тем, чтобы в течение следующих пять лет добиться повышения уровня жизни граждан.

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