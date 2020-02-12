На въездах в Киев огромные пробки из-за протестов

Источник: Корреспондент.net

Из-за протестов перевозчиков, заблокировавших ряд дорог на въездах в Киев и в регионах, образовались огромные пробки. Как сообщает УНН, в пробках оказались сотни автомобилей.

Как сообщается, на въезде в Киев со стороны Борисполя фуры заблокировали две полосы движения транспорта, и пытаются заблокировали третью.

В патрульной полиции Киева сообщили, что сейчас никакого перекрытия дорожного движения фурами на этом участке дороги и вообще по Киеву нет. "Нет именно таких нарушений, которые приводят к опасности дорожного движения или блокировки какой-то трассы", - сообщили в патрульной полиции.

Как сообщает УНИАН, протестующие дальнобойщики блокируют основные трассы при подъезде к столице.

Кроме Бориспольской трассы блокируют движение по Житомирской трассе в районе Чаек. Со стороны Одессы в районе Теремков, а также на Гостомельском шоссе в районе КПП.