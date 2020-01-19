На водоемах дежурят более трех тысяч спасателей

Источник: Корреспондент.net

На Крещение в воскресенье, 19 января, в Украине в каждом регионе определены официальные места, куда можно прийти и искупаться. Там дежурят спасатели, водолазы и медицинские работники, сообщает пресс-служба ГСЧС.

В частности, на водоемах страны уже установлено около 1000 спасательных постов со средствами спасения людей на воде. В общем, в этот день на водных объектах дежурят более 3000 спасателей и 590 единиц техники ГСЧС.

Учитывая также отсутствие льда, граждане считают, что такая теплая зима - залог безопасного ныряния на Крещение. Однако такое мнение ошибочно, и купание на незамерзших водоемах требует большего внимания к мерам безопасности, отметили в ГСЧС.

Именно поэтому по всей стране специалисты Службы спасения проводили накануне информационно-разъяснительную работу с гражданами по безопасного пребывания на замерзших реках и озерах.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает вас ответственно относиться к собственной жизни и жизни своих родных, соблюдать правила поведения на водоемах во время Крещения и в случае опасности немедленно звонить в Службу спасения по телефону 101.

Спасатели напоминают о правилах безопасного празднования: