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19.01.2020

На водоемах дежурят более трех тысяч спасателей

Источник: Корреспондент.net

На Крещение в воскресенье, 19 января, в Украине в каждом регионе определены официальные места, куда можно прийти и искупаться. Там дежурят спасатели, водолазы и медицинские работники, сообщает пресс-служба ГСЧС.

В частности, на водоемах страны уже установлено около 1000 спасательных постов со средствами спасения людей на воде. В общем, в этот день на водных объектах дежурят более 3000 спасателей и 590 единиц техники ГСЧС.

Учитывая также отсутствие льда, граждане считают, что такая теплая зима - залог безопасного ныряния на Крещение. Однако такое мнение ошибочно, и купание на незамерзших водоемах требует большего внимания к мерам безопасности, отметили в ГСЧС.

Именно поэтому по всей стране специалисты Службы спасения проводили накануне информационно-разъяснительную работу с гражданами по безопасного пребывания на замерзших реках и озерах.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает вас ответственно относиться к собственной жизни и жизни своих родных, соблюдать правила поведения на водоемах во время Крещения и в случае опасности немедленно звонить в Службу спасения по телефону 101.

Спасатели напоминают о правилах безопасного празднования:

  • погружаться (купаться) следует в специально оборудованных местах у берега под присмотром спасателей и медицинских работников;
  • перед купанием необходимо разогреть тело;
  • к воде необходимо подходить в удобной обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног;
  • погружаться лучше по шею, не намочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение с головой не рекомендуются, это может привести к шоку от холода;
  • при входе в воду, старайтесь быстро достигнуть нужной вам глубины, но не плавайте;
  • не находитесь в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;
  • если с вами ребенок, следите за ним во время погружения в прорубь;
  • при выходе не держитесь непосредственно за металлические поручни, используйте сухое полотенце;
  • после купания (погружения) разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;
  • для укрепления иммунитета и избежания возможности переохлаждения необходимо выпить горячего чая или компот.
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