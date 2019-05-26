На выборах президента Литвы побеждает Науседа

Источник: Корреспондент.net

Литовский экономист Гитанас Науседа побеждает во втором туре выборов президента Литвы. По данным Главной избирательной комиссии, обнародованным вечером в воскресенье, 26 мая, после обработки протоколов в 1427 избирательных округах, 55-летний экс-советник президента литовского банка SEB набрал 71,12 процента голосов.

За его противника, бывшего министра финансов Ингриду Шимоните, проголосовали 27,45 процента избирателей. Она уже признала свое поражение.

Явка в решающем туре выборов составила немногим более 50 процентов.

Ранее оба кандидата заявили, что хотели бы сохранить прежний строгий тон в отношениях с Россией и в то же время смягчить порой слишком жесткую риторику, передает агентство AP.

И Науседа, и Шимоните подчеркнули, что они не намерены встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным до тех пор, пока он не выведет российские войска из Крыма, аннексированного у Украины весной 2014 года.

За пост президента Литовской Республики боролись девять кандидатов. В ходе первого тура выборов, прошедшего 12 мая, Шимоните набрала 31,31 процента голосов избирателей, а Науседа - 30,94 процента голосов.

В числе кандидатов был действующий премьер-министр Саулюс Сквернялис. Он признал свое поражение, набрав 19,85 процента голосов, и заявил, что 12 июля уйдет в отставку.

Президент Литвы избирается на пять лет и не более чем на два срока подряд. С мая 2009 года этот пост занимает Даля Грибаускайте.