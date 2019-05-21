На юге Украины начались ракетные стрельбы - СМИ

Источник: Корреспондент.net

В Одесской области во вторник, 21 мая, начались испытания ракетных комплексов типа Ольха и Нептун.

Отмечается, что сегодня проходят испытания систем на суше и подготовка к самим пускам, которые пройдут 22-24 мая.

В связи с этим перекрыт район Черного моря.

По программе испытаний состоятся очередные пуски ракетного комплекса Ольха-М, а также Ольха-Р, детали о которых пока не сообщаются. Кроме них, ожидаются полеты ракетного комплекса РК-360МЦ Нептун с головкой самонаведения (ГСН).

Отмечается, что перед пусками ГСН будет тестироваться отдельно по программе испытаний на земле и в воздухе во время установки на воздушной подушке (вертолет) с отработкой различных режимов по высоте, скорости полета и тому подобное.