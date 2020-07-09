На юге Украины прошли антитеррористические учения

В мероприятиях приняли участие подразделения СБУ, Госпогранслужбы, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Морской поисково-спасательной службы, Администрации морских портов Украины, а также представители органов местной власти.

Целью тренировок стало повышение уровня межведомственного взаимодействия при проведении антитеррористической операции на объектах транспортной инфраструктуры южных регионов.

В ходе учений несколько условных "диверсионных групп" пытались совершить теракты на территории Одесского морского торгового порта и одного из государственных предприятий. "Злоумышленники" осуществили захват двух грузовых судов, одно из которых следовало в Николаевский порт госпредприятия.

Еще одна вооруженная группа "врага" проникла на территорию Одесского порта и забаррикадировалась в административном помещении. При этом "диверсанты" захватили в "заложники" несколько человек из руководящего состава порта.

Участники учений поэтапно отработали совместные действия, оценили эффективность сил и средств, направленных на противодействие террористическим проявлениям. Силами сводных штурмовых групп спецподразделений проведена учебная операция по нейтрализации диверсантов и освобождения "заложников".

По итогам обучения определено состояние защищенности объектов предприятия и предоставлены четкие инструкции его руководству относительно действий при возможных угрозах.

"Регулярное проведение таких учений позволяет субъектам борьбы с терроризмом усилить эффективность совместных действий при проведении соответствующих операций", - говорится в сообщении.