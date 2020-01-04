На Южно-Украинской АЭС экстренно отключили блок

Источник: Корреспондент.net

На Южно-Украинской Атомной электростанции (АЭС) утром в субботу, 4 января, произошло отключение третьего энергоблока по причине срабатывания автоматической защиты. Об этом сообщает пресс-служба НАЭК Энергоатом.

Система автоматической защиты сработала в 5:04 утра 4 января. Причины срабатывания защиты выясняются.

"Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм. В настоящее время в работе находятся два энергоблока Южно-Украинской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2 040 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - сообщили в Энергоатоме.