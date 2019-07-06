На Закарпатье и Львовщине новые главы СБУ
Источник: Корреспондент.net
Исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов представил новых руководителей Управления СБУ в Закарпатской и Львовской области.
Сообщается, что во Львове на должность начальника областного управления украинской спецслужбы был назначен Александр Бондарук.
"Глава государства отметил важность ежедневной координации совместных усилий СБ с новоназначенным председателем ОГА для обеспечения государственной безопасности и защиты законных прав и свобод граждан в регионе", - заявили в СБУ.
Также в Ужгороде Баканов представил на должность руководителя Управления СБУ в Закарпатской области Ивана Рудницкого.
"Баканов определил перед вновь назначенными руководителями региональных управлений СБ Украины первоочередные задачи по обеспечению государственной безопасности, в частности борьбы с контрабандой и противодействия системной коррупции", - сообщили в СБУ.