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09.05.2020

На Закарпатье отремонтируют рекордные 370 км дорог

Источник: Корреспондент.net

В Закарпатской области до конца 2020 года планируют отремонтировать рекордные 370 км дорог. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Закарпатскую область в субботу, 9 мая, передает пресс-служба Офиса президента.

"Это действительно большое количество, если с 2018 на 2019 год у нас было без Мариупольской дороги где-то 600 км на всю страну, то тут почти 400 на одну область. Дороги, инфраструктура – один из важнейших приоритетов для нашего государства", - заявил он.

Зеленский также в пункте пропуска посетил мостовой переход на границе через реку Тиса. Ему рассказали, что трафик по мосту слишком плотный из-за его низкой пропускной способности. При этом невозможно модернизировать объект, увеличив количество полос.

"Будем работать над тем, чтобы сделать еще два нормальных современных пропускных пункта, чтобы разгрузить трафик", - отметил Зеленский.

Также сообщается, что для оптимизации движения на пропускном пункте в Чопе планируется ввести электронную очередь. Она синхронизирует заезд транспорта, в частности грузовиков, по времени, о котором водителям будут сообщать в специальном приложении или в виде SMS.

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