29.09.2019
На Закарпатье произошло землетрясение
Источник: Корреспондент.net
На Закарпатье зафиксировано легкое землетрясение магнитудой 2,0, сообщает РБК-Украина со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.
О землетрясении сообщил дежурный станции Львов после обработки данных Отдела сейсмичности Института геофизики НАН Украины в Карпатском регионе.
Подземные толчки магнитудой 2,0 зафиксировали 28 сентября в 15:43 в районе поселка Колочава на Закарпатье, глубина гипоцентра - 3,8 километра.
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