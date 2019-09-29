На Закарпатье произошло землетрясение

Источник: Корреспондент.net

На Закарпатье зафиксировано легкое землетрясение магнитудой 2,0, сообщает РБК-Украина со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

О землетрясении сообщил дежурный станции Львов после обработки данных Отдела сейсмичности Института геофизики НАН Украины в Карпатском регионе.

Подземные толчки магнитудой 2,0 зафиксировали 28 сентября в 15:43 в районе поселка Колочава на Закарпатье, глубина гипоцентра - 3,8 километра.