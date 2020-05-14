На Закарпатье рухнуло здание, есть жертвы

Карантин будет действовать в школах и детских садах. Также продлено действие ограничений в отношении движения пригородных автобусов и городского общественного транспорта.

В Польше сейчас потребность в "сотнях тысяч" сезонных работниках из Украины. Без них может пропасть урожай.

Киев стал лидером в Украине по числу новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Власти грозят ужесточить карантин.

Мининфраструктуры планирует заключить концессионные договора портов Херсон и Ольвия в один день, отметил Владислав Криклий.

За три недели первичных аукционов Минфину уже удалось привлечь в бюджет почти 31 млрд гривен и $164 млн.

Доля неработающих кредитов выросла впервые за три года, главным образом из-за обесценивания гривны к доллару.

В Виноградове Закарпатской области во время демонтажных работ рухнуло неработающее здание кинотеатра, в результате чего один рабочий погиб, одного удалось спасти, сообщает ГСЧ.

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