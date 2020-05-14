14.05.2020
На Закарпатье рухнуло здание, есть жертвы
Источник: Корреспондент.net
В Виноградове Закарпатской области во время демонтажных работ рухнуло неработающее здание кинотеатра, в результате чего один рабочий погиб, одного удалось спасти, сообщает ГСЧ.
Обрушение произошло около 16:35. В 17:15 из-под завала достали тело погибшего. Спасенного мужчину передали медикам.
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