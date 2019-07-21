На Закарпатье сожгли отельный комплекс депутата

Источник: Корреспондент.net

В селе Нижние Ворота Воловецкого района Закарпатской области в ночь на 21 июля сгорели отель и автомойка.

Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения в 21 июля в 2.15. Потушить пожар пытались 20 пожарных с шестью единицами техники, однако сооружения были полностью уничтожены огнем.

"На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений на место (2.17), огнем было охвачено 300 кв. м сооружения. Распространение пламени также способствовало и то, что здание частично построена из дерева", - уточнили в ГСЧС.