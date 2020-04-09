На западе Украины хотят ввести комендантский час

Источник: Корреспондент.net

В трех областях Украины в рамках карантина из-за пандемии коронавируса могут ввести комендантский час. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив после совещания с премьер-министром Украины.

В ходе совещания Денис Шмыгаль сообщил о продлении карантина до начала мая.

"Было совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем, и услышали такую ​​информацию, что карантин будет продлен до начала мая. Когда это начало, какое это число, не было уточнено. Также были проинформированы, что в трех областях - Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской вводятся чрезвычайные меры на выходные дни", - сказал Марцинкив.

Он объяснил, что меры направлены на то, чтобы разорвать цепь заражения. Рассматривается также возможность комендантского часа.

Политик считает, что больше деталей станет известно 10 апреля.