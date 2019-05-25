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25.05.2019

На Западной Украине подтопило две тысячи домов

Источник: Корреспондент.net

Вследствие интенсивных осадков на территории Ивано-Франковской области в течение 20-23 мая в зону подтопления попали одна тысяча 721 жилой дом и шесть тысяч 137 домохозяйств в 78 населенных пунктах области, сообщает пресс-служба ГСЧС.

В настоящее время подтоплений жилых домов нет. Остаются подтопленными 27 дворов в 5 населенных пунктах области, а именно: Калушский район (г. Калуш, с. Перевозец), Городенковский район (с. Топоровцы), Надвирнянский район (с. Пнив), Рогатинский район (с. Букачевцы). Уровень воды постепенно спадает.

Спасатели также добавили, что: "С начала работ подразделениями ГСЧС осуществлено 122 выезда для оказания помощи населению, во время которых эвакуированы 76 человек (из них 12 детей) и 10 автомобилей, из подтоплены участки дорог перевезено 586 человек (из них 63 ребенка), откачан 30 тыс. 70 м куб. воды. Для откачки воды и оказания помощи населению от ГСЧС привлечено 71 чел. в/с, 11 мотопомп и 18 ед. техники".

Также на территории Закарпатской области в течение 20-23 мая в зону подтопления попали 114 жилых домов, 574 подвальных помещения жилых домов (остаются подтопленными 79), 610 домохозяйств (остаются подтопленными 136), 1 тыс. 988 га сельскохозяйственных угодий (остаются подтопленными 492 га), 170 га пастбищ (остаются подтопленными 52 га). Сейчас уровень воды постепенно спадает.

С начала работ подразделениями ГСЧС осуществлено 23 выезда для оказания помощи населению, откачан 31 тыс. 400 м. куб. воды. Для откачки воды и оказания помощи населению от ГСЧС привлечено 38 чел. в/с., 5 мотопомп и 9 ед. техники. 

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