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25.05.2019

На Зеленского подали в суд из-за главы АП

Источник: Корреспондент.net

Члены организации Общественный люстрационный комитет подали иск в суд против президента  Украины Владимира Зеленского с требованием отменить указ о назначении юриста Андрея Богдана главой своей Администрации. Об этом активисты сообщили на официальной странице в Facebook. 

Они отметили, что Богдан занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики еще при президентстве Виктора Януковича. Активисты в заявлении отметили, что к должности главы АП применяются меры по очистке власти, которые предусмотрены законом о люстрации.

Сейчас известно, что иск будет рассматривать Кассационный административный суд в составе Верховного суда. Третьими лицами по делу будут выступать сам Богдан, а также Министерство юстиции Украины.

Ранее замминистра юстиции Сергей Петухов сообщил, что Минюст запросил у Администрации президента информацию относительно проведения люстрационной проверки новоназначенных руководителей АП. Он пояснил, что за проведение люстрационной проверки отвечает субъект назначения, и в случае выявления факта применения запретов, предусмотренных законом, должен уволить такое лицо и отправить это решение Минюсту.

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